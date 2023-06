La odiavo Cristina Scuccia | una confessione impensabile | ora tutto torna

(Di venerdì 16 giugno 2023) Chesia innamorata non è più un segreto. L'ex suora lo ha detto più volte all'Isola dei Famosi e, oggi, passati 60 giorni, inizia a sentire la mancanza. "Più i giorni passano più le mancanze si amplificano. Mi manca, anche quando siamo così mi guarda e ride senza motivo e gli occhi diventano a mandorla", dice a Pamela Camassa per poi aggiungere qualche dettaglio sulla persona misteriosa: "Ioquesta persona, per me non potevamo essere compatibili in nessun modo". E ancora: "Ci siamo conosciuti a lavoro, ma quando era a giro io mi stranivo. Passata la fase odio un giorno abbiamo iniziato a parlare e da lì non abbiamo più smesso e ci siamo trovati". Nulla di più, l'identità della persona di cui è innamorata è ancora ignota. Così come il suo orientamento sessuale. Anche se a ...

