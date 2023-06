La nuova trasmissione del conduttore di Non è l’Arena

(Di venerdì 16 giugno 2023) Secondo le ultime indiscrezioni, Massimo Giletti sarebbe pronto per tornare in Rai con una. Il ritorno di Massimo Giletti in Rai: quando inizia il nuovo programma? su Donne Magazine.

.../ POOL / AFP) Paolo De Paola è stato intervistato a Radio Punto Nuovo nel corso della... Il giornalista De Paola ha infine concluso: " Ora c'è unaripartenza con Rudi Garcia. Il ...... le doti nascoste dellaDS7 IL NUOVO SISTEMA INFOTAINMENT La DS 9 introduce il nuovo sistema ... con unaa quattro ruote motrici . La batteria da 15,6 kWh assicura una percorrenza in ...Sembra che la Lux Vide in particolare sarà molto indaffarata nel realizzare lastagione di ... dopo ben 22 anni dalladella prima. Di cambiamenti nelle ultime stagioni della serie ne ...

Alla Rai i diritti di trasmissione del Mondiale in Australia e Nuova ... FIGC

ma oggi la vamp romana sembra essere pronta a mettersi di nuovo in gioco nel popolare programma di Canale 5, come dama del Trono Over. L'indiscrezione circola con insistenza sul web da giorni. "Il ...Sfida sempre più aperta tra WhatsApp e Telegram, considerando il fatto che in questi giorni pare ci sia stato lo “scippo” di una nuova funzione. Nello specifico, WhatsApp ha aggiunto una raffica di nu ...