La nota della Fiorentina sulla querela di Cairo a Commisso | «Non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 16 giugno 2023) Laha pubblicato unasul proprio sito web chiarendo le ultime notizie in merito ad unadiLaha pubblicato unasul proprio sito web chiarendo le ultime notizie in merito ad unadi– In merito a quanto apparso oggi su diversi quotidiani, relativamente a unache il Presidente del FC Torino, Urbano, avrebbe presentato, anche nella sua qualità di amministratore di RCS, nei confronti del Presidente di ACFRocco, il club viola informa di non avere, al momento, ...