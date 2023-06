La modella all' ex consacrata | «Di suora non hai più niente La suora è morta Non lo sei nemmeno nel cuore»

(Di venerdì 16 giugno 2023) È quasi superfluo ribadirlo. Uno dei punti più forti di quest’ultima edizione de L’Isola dei Famosi è la presenza di colei che conoscevamo come Suor Cristina e che ora, invece, è semplicemente Cristina Scuccia. In effetti non sono pochi gli episodi nel talent condotto da Ilary Blasi in occasione dei quali proprio l’exa Dio è finita al centro delle polemiche. L’ultima di questa ha riguardato Helena Prestes. Che nei confronti della Scuccia ci è andata decisamente pesante… Ilary Blasi, scintillante all'”Isola ...

Labrasiliana sente però di non essere stata'Isola ciò che è nella realtà, avendo un crollo alla fine del discorso e scoppiando comprensibilmente a piangere: Nella mia vita personale ...Le nozze si terranno nel paese natale della, l' Ungheria : " Sono entusiasta di mostrare ... E sono nervoso'idea di ricordare i passaggi ". Barbara invece non ha questo problema: " Non sono ...I sondaggi più recenti danno come favorita proprio labrasiliana ormai isolata dal resto del gruppo: la stima si attesta oltre il 60% per la Prestes rispetto'appena 33% di Sainato. Chi ...

Playboy e il body positive con Hayley Hasselhoff Cosmopolitan

I nuovi modelli FlashArray//X e FlashArray//C R4 offrono significativi ... e aumenta di oltre quattro volte l'efficienza energetica rispetto agli array all-flash concorrenti. Innovazione senza sosta, ...Così come tutti i modelli della serie AU7100 ... Si tratta del televisore più economico per PS5 tra quelli disponibili su Amazon, e vanta una tecnologia all’avanguardia in grado di regalare all’utente ...