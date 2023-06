La missione di pace africana per la guerra in Ucraina

(Di venerdì 16 giugno 2023) Sette capi di Stato africani cercano di negoziare laine visiteranno nei prossimi giorni Kiev e Mosca, per presentare un piano ai leader dei due Paesi. Unadiconcretizzata a gennaio nella massima segretezza con discussioni solo tra capi di Stato. Questa organizzazione promuove e sostiene iniziative africane per lae lo sviluppo sostenibile. Unadidei capi di Stato africani Presidente sudafricano Cyril Ramaphosa- Photo Credits RNZSi chiama Cammino verso laladei capi di Stato africani – e dell’Unione– che in questi giorni si recano a Kiev e a San Pietroburgo. Presenteranno un piano ai presidenti dei due paesi, Volodymyr Zelensky e Vladimir ...

Il presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa è arrivato in Ucraina. Lo riporta la presidenza sudafricana su twitter. Ramaphosa dovrebbe incontrare oggi, nell'ambito del tentativo di alcuni Paesi ...Il presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa in Ucraina per ladiIl vescovo ha anche affermato che le Chiese continuano a sviluppare questaalla luce del ... lavorando su un documento chiamato 'Verso una pastorale per la riconciliazione e la', che ci ...

Il presidente del Sudafrica a Kiev per missione di pace Agenzia ANSA

Per la prima volta nella storia moderna una missione di pace africana si propone come mediatrice, e ai più alti livelli, di un conflitto in un altro continente. E questo continente è l’Europa dilaniat ...ll presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa si è recato a Kiev nell’ambito di una missione di pace di alcuni paesi sudafricani ...