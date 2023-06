La Juventus deve risparmiare 140 milioni Tuttosport

(Di venerdì 16 giugno 2023) Quest’anno laha vissuto una stagione piuttosto turbolenta; dalla mancata qualificazione agli ottavi di Champions, la semifinale di Europa League persa contro il Siviglia, fino ad arrivare ai 10 punti di penalizzazione, che le è costato il settimo posto in classifica e un posto in Conference League (ma si dovrà ancora capire se potrà giocarla questa competizione.ha analizzato come verranno sanate le varie crepe societarie, soffermandosi sui bilanci: “Una mansione che compete innanzitutto all’ad Scanavino e, di riflesso, al responsabile dell’area sportiva Calvo, che in vista dell’estate hanno un obiettivo chiaro in testa:140tra cura dimagrante al monte ingaggi e disavanzo nelle operazioni di mercato. Una penitenza inevitabile per bonificare i conti bianconeri, annacquati dalla ...

... Ciro Immobile - Robin Le Normand La Spagna giocherà la finale di Nations League edire grazie ... Il difensore dellaè descritto come lento, insicuro e poco incisivo. Ha permesso lui alla ...Larisparmiare 140 milioni e tra i cedibili ci sarebbe finito anche il difensore Gleison Bremer Larisparmiare 140 milioni e tra i cedibili ci sarebbe finito anche il ...Follia ormai è questo coinvolge tutte le squadre ovviamente, fa bene laa non accettare' C'... La Juve lo ha aspettato e lui oradimostrare sennò quella è la porta , grazie' e poi: '...

Bugo: "Juve, una stagione da Hendrix. Ma credo nel "Bambino" Pogba" Tuttosport

Sono ore calde per il mercato della Roma. In attesa della fumata bianca per Scamacca, infatti, il club giallorosso incassa due sì “a tempo”. Mourinho avrebbe, infatti, convinto sia Morata che Frattesi ...Schierata con il 3-5-2 e con l'idea di andare subito in profondità, la nazionale affonda nella ripresa La domanda è vecchia come il calcio: quanto è giusto mantenere i propri concetti di gioco e ...