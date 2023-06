La Juve può chiudere per l’esterno | c’è il sì del giocatore

Calciomercato, saltanoe PSG: altra annata a secco per l'allenatore jollyEppure, sul mercato ... A sorpresa però Zidane nonneppure affacciarsi alle porte del Paris Saint - Germain che avrebbe ...Operazione importante in uscita per la, che orainvestire immediatamente il tesoretto investito per provare a dare l'accelerata decisiva alle diverse trattative che la vedono protagonista. ...Così come riferisce SkySport la società piemontese, che nonattendere all'infinito, si sta strutturando senza Giuntoli. Ecco quanto si legge sul sito di Gianluca Di Marzio: CalcioNapoli24.it è ...

Gazzetta: “Chiesa chiede 8 milioni per rinnovare: gelo con la Juve, può partire in estate” SOS Fanta