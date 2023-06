La Fiorentina risponde a Cairo | “Non risulta nessuna querela | nemmeno alla Figc”

(Di venerdì 16 giugno 2023) Dopo che nelle ultime ore era rimbalzata la notizia per cui il patron del Torino, Urbano, avesseto quello della, Rocco Commisso, la società viola ha emanato un comunicato. Ecco il testo: “In merito a quanto apparso oggi su diversi quotidiani, relativamente a unache il Presidente del FC Torino, Urbano, avrebbe presentato, anche nella sua qualità di amministratore di RCS, nei confronti del Presidente di ACFRocco Commisso, il club viola informa di non avere, al momento, ricevuto alcuna comunicazione ufficiale in merito a tale iniziativa, che peraltro nonnotaall’organo sportivo competente, ovvero la Federazione Italiano Gioco Calcio, espressamente interpellata circa l’eventuale ...

La Fiorentina risponde a Cairo: “Da noi critiche trasparenti e non offensive” Viola News

Continua il duello a distanza tra i presidenti di Fiorentina e Torino: il patron viola ha risposto al comunicato diffuso in mattinata dal presidente dei granata in cui si annuncia un'azione legale per ...Il club viola replica con un comunicato alla notizia della querela di Urbano Cairo nei confronti di Rocco Commisso.