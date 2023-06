La Bce alza i tassi | aumento dello 0 | 25%

Leggi su zon

(Di venerdì 16 giugno 2023) La Banca centrale europea (Bce) ha deciso dire idi interesse di 25 punti base portando il tasso di riferimento al 4%, il tasso sui depositi delle banche presso la Bce al 3,50% e quello per la lending facility al 4,25%, a comunicarlo l’Istituto centrale europeo. Confermato lo stop da luglio ai reinvestimenti dei titoli in scadenza acquistati nell’ambito del programma App (il quantitative easing). Le due decisioni sono state prese con un consenso «molto molto ampio», ha detto in conferenza stampa la presidente Christine Lagarde. “Abbiamo terminato il cammino? No, non siamo a destinazione. Abbiamo altra strada da fare? Sì, ha detto Lagarde. A meno di cambiamenti radicali nel nostri scenatio di base, continueremo adre ialla prossima riunione, non stiamo pensando a una pausa, ha aggiunto. Di ...