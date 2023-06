La BCE alza i tassi al 4%. Impatto "pesante" su mutui e prestiti

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 16 giugno 2023) La BCE ha aumentato id’interesse al 4%, ed ha annunciato un nuovo aumento per il mese di luglio, allarmando i consumatori, che parlano di una “mazzata” per le famiglie italiane che hanno contratto un mutuo. A quanto equivale un nuovo aumento di 25 punti deid’interesse? Per il Codacons sono altri 20 euro al mese che vanno ad aggiungersi ai precedenti aumenti della rata, portando la differenza sul 2021 fino a 320 euro e divenendo insostenibili per le famiglie, se aggiunti al caro vita ed al caro bollette. Un rincaro che sta già producendo impatti sul mercato immobiliare, dove ora si valuta più attentamente l’opzione acquisto o affitto di casa. Cosa ha detto la BCE L’Istituto di Francoforte ieri ha deciso dire id’interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui rifinanziamenti principali al ...