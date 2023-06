Kulusevski al Tottenham | quanto incassa la Juve

TORINO - Juventus esarebbero vicinissime al definitivo accordo che porterebbe Dejanin maglia Spurs a titolo definitivo. Il club londinese aveva prelevato l'esterno svedese un anno fa in prestito ...alè un affare fatto. La Juve sta formalizzando l'accordo per il trasferimento definitivo dello svedese, già a Londra nell'ultimo anno e mezzo. I bianconeri sono venuti incontro ...Intanto il primo tassello è stato perfezionato:sarà un nuovo calciatore del

Juve-Tottenham, accordo per Kulusevski: agli Spurs per 30 milioni - Sportmediaset Sport Mediaset

Mercato Juventus news: per Vlahovic il Bayern offre un terzino Il Bayern Monaco è interessato a Dusan Vlahovic, ma non ha intenzione di spendere 80 milioni: l'ipotesi del… Leggi ...