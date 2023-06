(Di venerdì 16 giugno 2023) "In seguito di un attaccostico russo, case private sono state danneggiate in uno dei distrettiregione di, dove ci sono": lo riferisce il capopolizia regionale, ...

"In seguito di un attacco missilistico russo, case private sono state danneggiate in uno dei distretti della regione di, dove ci sono": lo riferisce il capo della polizia regionale, Andriy Nebytov, citato dal canale Telegram dell'amministrazione militare della capitale ucraina. Nelle foto postate si vedono ...16 giu 11:58nei dintorni della capitale dopo i missili 'In seguito di un attacco missilistico russo, case private sono state danneggiate in uno dei distretti della regione di, dove ci sono ...Le autorità dihanno chiesto ai campi della Transcarpazia di prepararsi ad accogliere i richiedenti asilo provenienti da Novaya Kakhovka. Diga di Kakhovka, sale il bilancio delleDiga di ...

Kiev, vittime nei dintorni della capitale dopo i missili - Ultima Ora Agenzia ANSA

"In seguito di un attacco missilistico russo, case private sono state danneggiate in uno dei distretti della regione di Kiev, dove ci sono vittime": lo riferisce il capo della polizia regionale, Andri ...L'aeronautica ucraina afferma di aver respinto "sei missili Kinzhal, sei missili da crociera Kalibr e due droni da ricognizione" nell'attacco aereo compiuto in mattinata sull'Ucraina, compresa la capi ...