Kataleya | lo spazzolino per il Dna e la “località segreta” | verso una svolta le indagini sulla bimba scomparsa a Firenze?

Leggi su open.online

(Di venerdì 16 giugno 2023) I carabinieri hanno prelevato unoda denti dal bagno della stanza in cui alloggiava MiaAlvarez Chicillo, la bambinadall’hotel Astor a. Serve per prelevare il suo Dna. Che gli investigatori hanno inserito nella banca dati nazionale. Anche se per adesso non hanno alcun reperto con cui confrontarlo. E mentre levannola guerra per bande per il racket degli affitti, Katherine Alvarez e Miguel Angel Ramon Chicllo Romero, i genitori di Kata, sono stati trasferiti in una “”. Così come la famiglia dello zio. La decisione, insieme alla rimessione del mandato da parte dell’avvocata Daica Rometta, che li assisteva per conto dell’Associazione Penelope. E potrebbe essere il prodromo per una ...