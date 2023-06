Kata scomparsa | la notizia sul Dna è appena arrivata | cos’hanno sequestrato

(Di venerdì 16 giugno 2023), la bambinada 6 giorni, sta tenendo col fiato sospeso tutti gli italiani. La bimba di soli 5 anni è sparita a Firenze, quartiere Novoli. Era sotto la custodia dello zio che dopo un attimo di distrazione non l’ha più trovata. L’ipotesi più azzardata è quella del rapimento per via di un regolamento di conti tra famiglie. Nelle ultime ore èunasull’esame del DNA. Leggi anche: Bimbaa Firenze, spunta nuovo testimone: le ultimissime Leggi anche: Bimbaa Firenze, parla il padre: chi è stato a rapirla Le ultime notizie suLa sparizione di una bambina di5 anni a Firenze ha scombussolato l’intero paese.sabato 10 intorno alle 13 ...

C'è una nuova ipotesi degli investigatori che potrebbe spiegare perché, la bambina di 5 annilo scorso 10 giugno a Firenze , non compaia in un alcun filmato di videosorveglianza nei dintorni dell' ex hotel Astor , lo stabile occupato doveva viveva la sua ...14.31, due donne sentite dai Carabinieri Nelle indagini per la, sabato scorso a Firenze, della piccola, i Carabinieri ascoltano due donne come persone informate dei fatti. Entrambe vivono nell'hotel occupato in cui abita anche la famiglia della ...Gli eventi che hanno portato al sequestro di , la bimba di 5 annia Firenze il 10 giugno, sono ormai dilineati sul tavolo degli inquirenti che nel ... Forsepotrebbe essere una pedina di ...

Bimba scomparsa a Firenze, i genitori di Kata sentiti dal pm | L'ipotesi: rapita per un regolamento di conti tra bande TGCOM

' Non vogliamo sapere perché l'avete presa, ma per favore lasciatela andare, fatela tornare a casa '. E' l'appello, lanciato attraverso il ...Kata risulta scomparsa dal 10 giugno scorso: non è ancora stata trovata. La piccola abitava nell'ex hotel Astor di Firenze assieme ai suoi famigliari.