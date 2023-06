“Kata portata via in una valigia” | l’ultima ipotesi sulla bambina scomparsa a Firenze Due donne ascoltate in caserma

(Di venerdì 16 giugno 2023) C’è una nuovadegli investigatori che potrebbe spiegare perché, ladi 5 annilo scorso 10 giugno a, non compaia in un alcun filmato di videosorveglianza nei dintorni dell’ex hotel Astor, lo stabile occupato doveva viveva la sua famiglia. La piccola – è il ragionamento in ambienti inquirenti riportato da diversi media, tra cui Il Messaggero – potrebbe essere stata nascosta in unao un borsone al momento del rapimento, la pista su cui i pm si stanno concentrando le indagini. Il ragionamento sarebbe avvalorato dalla testimonianza di una vicina, che ha spiegato: “Almeno una volta alla settimana qui davanti all’occupazione arriva un furgone che carica le valigie e altro da portare oltreconfine, a farlo però sono soprattutto gli occupanti romeni ...

L'ipotesi più attendibile secondo gli investigatori è che sia stata portata via dopo essere stata nascosta in un trolley o un borsone, che potrebbe anche essere stato lasciato per qualche tempo. Katherine Alvarez e Miguel Angel Ramon Chicllo Romero, i genitori di Kata, sono stati trasferiti. Come è stata portata via Kataleya Ma come è stata portata via Kataleya Secondo La Stampa l'ipotesi. Gli infermieri e i medici la chiamano, Kathrina dice ancora qualcosa: "Io penso che l'abbiano portata via. L'hanno presa credo, sì. Lei da sola non esce mai. Grazie a Dio mi sto rialzando."

Kata non si trova. La bambina di 5 anni di origine peruviana è scomparsa da Firenze lo scorso 10 giugno, quasi una settimana in cui si rincorrono gli appelli dei genitori ...I genitori di Kata, la bimba di 5 anni scomparsa a Firenze il 10 giugno, sono stati ascoltati dagli inquirenti in procura. Ora i loro sospetti chiudono il giro di testimonianze raccolte dagli investig ...