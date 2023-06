Kata | accelerazione nelle indagini | Interrogate due donne dell' ex Astor

(Di venerdì 16 giugno 2023) Novitàper la piccola, la bambina di 5 anni scomparsa a Firenze ormai una settimana fa. Alcuni militari in borghese dei Carabinieri hanno raggiunto l'ex hotel, stabile occupato dove è sparita Mia Kalaleya Alvarez, e hanno prelevato due. Si tratta di una romena che più volte si è esposta ai microfoni di giornalisti e tv, a volte respingendo i cronisti appostati di fronte allo stabile. L'altra è di origine peruviana come la famigliaa piccola. Entrambe probabilmente saranno ascoltate dagli inquirenti. Intanto la procura di Firenze ha nominato Ugo Ricci, genetista'Istituto di medicina legale di Careggi, per estrarre il Dna dallo spazzolino e dal pettine di. Il materiale genetico servirà per eventuali ...

Sono entrati nella casa e hanno portato via alcuni oggetti, compreso uno spazzolino e un pettine. Obiettivo, individuare ed isolare il Dna della piccola. Potrebbe esserci un'altranelle indagini sul mistero di Kataleya, la bambina di cinque anni che da sabato scorso è sparita in circostanze ancora tutte da chiarire dall'ex albergo ...nelle ricerche per trovare la piccola, la bimba di 5 anni scomparsa a Firenze ormai da sabato 10 giugno. Il clou è stata la perquisizione con oltre 30 carabinieri del condominio ...Sono entrati nella casa e hanno portato via alcuni oggetti, compreso uno spazzolino e un pettine. Obiettivo, individuare ed isolare il Dna della piccola. Potrebbe esserci un'altranelle indagini sul mistero di Kataleya, la bambina di cinque anni che da sabato scorso è sparita in circostanze ancora tutte da chiarire dall'ex albergo ...

Pm sentono il fratello di Kata, scatta una maxi ispezione - Cronaca Agenzia ANSA

Novità nelle indagini per la piccola Kata, la bambina di 5 anni scomparsa a Firenze ormai una settimana fa. Alcuni militari in borghese dei Carabinieri hanno raggiunto l’ex hotel Astor, stabile ...I carabinieri sono entrati nella casa della bambina e hanno portato via alcuni oggetti per isolare il suo Dna.