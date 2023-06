Juventus U23 | Huijsen rinnova fino al 2027

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 giugno 2023) LaNext Gen, la formazione U23 dei bianconeri che milita nel campionato di Serie C, ha reso noto di aver perfezionato l’accordo per il rinnovo di Dean, il forte difensore olandese classe 2005, che dunque viene blindato dal clubal. La Juve dunque decide di tenersi stretto questo prospetto davvero interessante per il ruolo da centrale, in modo tale da valutarlo anche in ottica prima squadra per il futuro. SportFace.