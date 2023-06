Juventus | stacco con il passato | non solo Alex Sandro a rischio cessione

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 16 giugno 2023) La, in questa sessione di mercato, può dire addio a tre elementi molto importanti tra cui. Ecco chi sono gli altri. Un mercato molto importante e che non può essere sbagliato; la, dopo quanto successo nell’ultima stagione, ha bisogno di rivoluzionare (almeno in parte) la propria rosa. L’obiettivo dei bianconeri è quello di tornare a vincere il campionato; per farlo, però, serve rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. Missione per nulla semplice considerando la mancata qualificazione alla prossima Champions League.(LaPresse)Oltre agli acquisti, ladeve pensare anche alle cessioni; sono diversi, infatti, gli elementi che rischiano di salutare la Torino bianconera nel corso di questa finestra di mercato. Uno di ...