(Di venerdì 16 giugno 2023) Una brutta annata per Federico. La partita di ieri contro la Spagna è la sublimazione della sua stagione, condizionata dal recupero dal brutto infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori per mesi e senza mai dare l’impressione di poter tornare ai livelli toccati in precedenza. E al momento ciestremi dubbi sul suodi contratto. L’ex calciatore della Fiorentina ha ancora un legame biennale con la, in cui percepirà cinque milioni a stagione. Ma il suo agente Fali Ramadani ha già bussato alle porte bianconere per parlare del, chiedendo un adeguamento a otto milioni stagionali. Per i torinesi un prezzo spropositato per quanto visto nell’ultimo anno e mezzo. Secondo la Gazzetta dello Sport, il tutto è dovuto a delle possibili promesse fatte da parte della dirigenza ...

Massimiliano Allegri, tecnico della(LaPresse) - calciomercato.itA tal punto da spingere il nuovo Consiglio di Amministrazione ad ascoltare ledei tifosi e mettere seriamente in ...Restano papabili Manna (se Giuntoli strappasse il sì di de Laurentiis per passare alla) e ... Fabio Grosso , che ha lasciato il neopromosso Frosinone, Andrea Pirlo , che hain serie ...... in onda sul canale Twitch TVPLAY, per parlare del mercato della, del nodo Chiesa, dell'... Vedremo se lesaranno quelle che stanno emergendo. Credo debba restare tranquillo e ...

Juventus, le richieste di rinnovo di Chiesa sono elevatissime: apertura alla cessione OA Sport

Ancora fuori gioco il tecnico accostato alla panchina della Juventus in sostituzione di Allegri, per lui un doppio no in Europa e si prospetta l'ennesimo anno sabbatico ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...