Juventus | la richiesa per il rinnovo scatena il caos | i tifosi lo scaricano - Social

(Di venerdì 16 giugno 2023) L'agente di Chiesa - scrive la Gazzetta - ha informato lache per iloltre il 2025 servirà un ingaggio da 8 milioni di euro a stagioni per allinearsi con i top della rosa, come ...

L'agente di Chiesa - scrive la Gazzetta - ha informato lache per il rinnovo oltre il 2025 servirà un ingaggio da 8 milioni di euro a stagioni per allinearsi con i top della rosa, come ...L'agente di Chiesa - scrive la Gazzetta - ha informato lache per il rinnovo oltre il 2025 servirà un ingaggio da 8 milioni di euro a stagioni per allinearsi con i top della rosa, come ...

Juventus, la richiesa per il rinnovo scatena il caos: i tifosi lo ... Sportevai.it

L'amministratore delegato Scanavino fissa l’obiettivo tra ingaggi ridotti e cessioni per investire già in estate. Vediamo in che modo il club bianconero vuole raggiungere i suoi obiettivi ...Riccardo Orsolini è uno dei nomi finiti sul taccuino della dirigenza viola, ma come riporta La Gazzetta dello Sport il Fenerbache si è mosso prima ed è arrivato a offrire ...