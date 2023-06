Juve | UFFICIALE il rinnovo di un giovane

Calciomercato Juventus, la notizia del rinnovo era nell'aria da tempo: il club bianconero è pronto a blindare i suoi gioielli. Se c'è una squadra che in questi anni sta investendo in maniera ...Era arrivato alladal Malaga nell'estate 2021, ha collezionato 40 presenze in questa stagione in bianconero tra Under 19 e Next Gen, segnando 10 gol: 4 nel campionato Primavera 1, 3 in UEFA ..., Antonio Conte ha postato tre foto sul suo profilodi Instagram durante un suo soggiorno nella città di Siena dove il tecnico salentino ha ...post si sono subito scatenati i tifosi della...

Bianco lascia Allegri e la Juve: ufficiale al Modena! Tuttosport

Il sito ufficiale della Juventusha reso nota la notizia di un altro ... Ecco il comunicato: "Joseph Nonge rinnova con la Juventus fino al 2026. 41 presenze in stagione per il centrocampista belga ...Joseph Nonge blindato dalla Juventus. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il club bianconero ha reso noto che il centrocampista classe 2005 ha sottoscritto un nuovo accordo valido fino al ...