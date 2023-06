Juve | proposto Acuna | la risposta dei bianconeri tra prezzo | pro e contro

... accostato prima all'Inter, poi allae infine a Napoli, molto probabilmente resterà al ... Anni fa io l'ho contattato, gli hoil nostro programma, e abbiamo concluso. Lui conosceva lo ...Il centrocampista, che si appresta a lasciare l'Udinese, è statoanche all'Inter: "Ne ... Non rientra nei piani della. Dovremmo trovare un nuovo prestito, speriamo una cessione a titolo ...... conosciuto in Campania per aver vestito le maglie di Benevento eStabia. Il calciatore classe ... sul piatto, secondo gli ultimi rumors, un contratto biennaledai gialloblù. .c - entry > ...

Juve, proposto Acuna: la risposta dei bianconeri tra prezzo, pro e ... Calciomercato.com

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...L'esterno, 11 gol quest'anno, ha il contratto in scadenza nel 2024: c'è l'offerta del club turco, ma a quelle cifre i rossoblù restano freddi ...