Juve | nessun riscatto | addio Paredes | per Milik nuova intesa col Marsiglia su nuove basi

Leggi anche, il Galatasaray si muove per McKennie. E sullo sfondo Zaniolo... Rinforzi, non solo Vazquez: occhio a Odriozola per rinforzare le fasce Alex Sandro, il rinnovo pesante e la ...Quello che posso dire è che per il momento non è stato fattotipo di accordo o passo avanti ...Forse la vedrò oggi...'Nasce un ipotesi mercato che farebbe contenti tutti, uno scambio che non avrebbedubbio delle parti. L'ultima, incredibile, suggestione di mercato potrebbe mettere d'accordo tutti. Si tratterebbe di un colpo sicuro che a questo punto darebbe due giocatori essenziali ai ...

Frattesi Juve, Carnevali: «Nessun accordo. Ecco la sua volontà» Juventus News 24

C'era anche il CFO della Juventus Francesco Calvo oggi all'Assemblea di Lega Serie A. Il dirigente bianconero si è però trincerato nel silenzio, rifiutando di rispondere ...Arrivati al termine entro cui esercitare la clausola per l’acquisto, l’argentino è rientrato al Psg mentre per il polacco è a un passo la conferma rinegoziando i termini con l’OM. Deciso anche il futu ...