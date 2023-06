Un po' di pallacanestro ogni giorno toglie il medico di torno. Anzi, il veterinario, in questo caso. Sì, perché, questadi nove anni e di stanza nello zoo dell'Oregon , negli Stati Uniti, soffre di artrite. Quindi, su decisione del personale dello zoo, gioca a basket per esercitare le articolazioni ...Un po' di pallacanestro ogni giorno toglie il medico di torno. Anzi, il veterinario, in questo caso. Sì, perché, questadi nove anni e di stanza nello zoo dell'Oregon , negli Stati Uniti, soffre di artrite. Quindi, su decisione del personale dello zoo, gioca a basket per esercitare le articolazioni ...

Juno, la lontra che nello zoo dell'Oregon gioca a basket TGLA7