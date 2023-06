Judo | Grand Slam Astana Vittorie per le azzurre Scutto e Giuffrida

(Di venerdì 16 giugno 2023) La napoletana e la romana trionfano rispettivamente nei -48 e nei -52 kg. ROMA - È cominciato nel migliore dei modi il sestostagionale per la Nazionale azzurra di. La prima giornata di gare alla Barys Arena di(in Kazakistan), infatti, ha sancito ben due podi per i colori azz

Napoli . Da questa mattina la Barys Arena di Astana in Kazakistan ospiterà il sestoSlam stagionale di. L'Italia si presenta al via con nove atleti (cinque donne e quattro uomini) e come al solito con ambizioni importanti: ci sarà nella categoria dei - 48 kg la fenomenale ...Prix dia Dushanbe , terza ed ultima giornata in terra tagica contrassegnata dai judoka di casa, che raggranellano un oro ma perdono quello (forse) più sicuro: l'Italia guadagna una ...Prix dia Dushanbe , seconda giornata in terra tagica con quattro ori assegnati, nulla da segnalare per i colori italiani. Tra gli uomini - 73 kg , su tutti l'atleta indipendente Makhmadbek ...

Judo, Grand Slam: Scutto e Pirelli in Kazakistan Ottopagine

(Belga) Amber Ryheul a été battue dans le combat pour le bronze en moins de 52 kilos lors du Grand Chelem de judo d'Astana, au Kazakhstan, vendredi.La napoletana e la romana trionfano rispettivamente nei -48 e nei -52 kg.ROMA (ITALPRESS) - È cominciato nel migliore dei modi il sesto Grand ...