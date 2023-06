Judo | doppio oro azzurro al Grand Slam di Astana | Scutto e Giuffrida sul podio

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 16 giugno 2023) Uno splendidooro arriva daldi, per le sfide internazionali diche danno preziosi punti olimpici. Assunta, già bronzo mondiale e oro iridato juniores, mette al collo la medaglia del primo posto nei 48 kg. Con lei lo fa anche Odette, prossima Portabandiera dell’Italia ai Giochi Europei, nel peso dei 52 kg. Superlativa lache in finale ha piazzato uno straordinario sode tsuri komi goshi nel golden score della con la spagnola Laura Martinez Abelenda. In questo modo ha coronato una gara perfetta. Una competizione lung, costruita con le vittorie su Fotimakhon Tursunboeva (Uzb), Leyla Aliyeva (Aze), entrambe penalizzate tre volte, ed in semifinale la russa Kristina Dudina (Ain). In seguito, è arrivato ...