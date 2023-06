Jude Bellingham al Real Madrid | l’inglese alla conquista del Bernabeu

(Di venerdì 16 giugno 2023) Il giovanissimo centrocampista inglese,, classe 2003, approderà ala 20 anni appena compiuti, il prossimo primo luglio, con un contratto fino al 2029.è il secondo acquisto più caro della storia delle Merengues, pagato 103 milioni di euro più bonus. Il gioiello inglese si issa su questo speciale podio, dietro ad Hazard, pagato 115 milioni, davanti addirittura a Gareth Bale, primo mister 100 milioni del calcio. Dal Birmingham al Dortmund, i primi passi di un predestinato Ripercorriamo le tappe che hanno portatoalha il calcio come sport di riferimento di famiglia, in quanto il padre è stato un attaccante molto prolifico nella National League ...

Una spesa da "Galacticos" quella del Real Madrid per aggiudicarsi. 103 milioni di euro che vanno dritti nelle casse del Borussia Dortmund e chissà quanti altri per i sei anni di contratto saranno riservati al calciatore. Ma non tutto è oro ciò che ...100 mln: in 13 prima di luiè l'ultimo iscritto ad un circolo super esclusivo, quello dei calciatori il cui cartellino è costato cento (o più) milioni di euro. 103 il suo, per la ...E attenzione a Real Madrid - che deve fare i conti con la partenza di Benzema ma che ha già speso 103 milioni perdal Borussia Dortmund - e il Manchester United in principio di essere ...

Real Madrid, a Jude Bellingham la maglia che fu di Zidane Sport Mediaset

Jude Bellingham, nuovo acquisto del Real Madrid, ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione: "I soldi non sono così importanti, non ci ho pensato. Ho parlato con ...Il giorno dopo l'annuncio ufficiale dell'arrivo dal Borussia Dortmund, il Real Madrid ha svelato che Jude Bellingham indosserà la maglia numero 5.