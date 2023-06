Jeffrey Epstein | l' ex First Lady delle Isole Vergini lo aiutò nel traffico di minori

john e cecile de jongh - L'ex first lady delle Isole Vergini americane, Cecile de Jongh, ha aiutato le vittime diad ottenere i visti e ha organizzato per loro corsi di lingua inglese, facilitando la condotta criminale dell'ex finanziere suicidatosi in carcere ...... la svolta di New York: approvato il salario minimo per i rider Angosciato, insonne, in un angolo della cella: gli ultimi giorni di...Successivamente mi sono trasferita negli Stati Uniti dove vivo e lavoro oggi, anche qui ho subito molestie e testimoniato nei processi contro. Ne è valsa la pena Sì, perché le donne ...

Così l'ex First Lady delle Isole Vergini aiutò Jeffrey Epstein: i ... ilGiornale.it

Lo rivela Jp Morgan Chase nelle carte depositate in tribunale, riportate dal Wall Street Journal. La donna facilitò la condotta criminale dell'ex finanziere suicidatosi in carcere a New York nel 2019 ...Le Isole Vergini americane hanno citato in giudizio Jp Morgan alla fine dello scorso anno, sostenendo che la banca ha facilitato i presunti crimini di traffico sessuale di Epstein dandogli accesso ai ...