Jared Leto scala il Castello Sforzesco di Milano a mani nude | il video è virale

(Di venerdì 16 giugno 2023) L'attore, da sempre appassionato di arrampicata, è stato ripreso mentreva ildihato ildinello stupore generale dei presenti. L'attore si trovava nel capoluogo lombardo per promuovere il suo ultimo album con i 30 Seconds to Mars e poche ore prima era stato ospite di Radio Deejay. Proprio nel corso dell'intervista,aveva spiegato di sentire il bisogno di arrampicarsi e aveva parlato della sua amicizia con Alex Honnold, uno degli arrampicatori più famosi d'America. "Ieri nei ricordi del telefono c'era una foto di 8 anni fa, del giorno in cui ci siamo incontrati. Abbiamoto insieme in più occasioni, una ...

