Jared Leto scala il Castello Sforzesco di Milano a mani nude e senza imbracatura Passanti e turisti senza parole - VIDEO

(Di venerdì 16 giugno 2023)si arrampica suldicorda nè imbracature. L'attore e frontman della band "Thirty Second to Mars", che si trova in questi giorni in Italia per pubblicizzare il nuovo disco in uscita ha deciso dire una parete delprotezioni eautor

ha scalato il Castello Sforzesco di Milano nello stupore generale dei presenti. L'attore si trovava nel capoluogo lombardo per promuovere il suo ultimo album con i 30 Seconds to Mars e ..., noto come un avventuriero e arrampicatore di edifici storici, è arrivato a Milano per presentare il nuovo album della sua band Thirty Seconds to Mars . Ha stupito i turisti presenti ...Il cantante e attore statunitense era a Milano per promuovere il nuovo album dei Thirty Seconds to Mars. Poi il fuoriprogramma

Jared Leto scala il Castello Sforzesco di Milano senza corda né protezioni MilanoToday.it

L'attore, da sempre appassionato di arrampicata, è stato ripreso mentre scalava il Castello Sforzesco di Milano.E poi c’è Jared Leto che, oltre quello che è stato già descritto, si diverte anche a scalare palazzi ed edifici storici nelle città in cui fa tappa. L’ultima in ordine di tempo è stata Milano, con il ...