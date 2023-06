Jannik Sinner è in un tunnel | battuto da Emil Ruusuvuori nei quarti a ‘s-Hertogenbosch

(Di venerdì 16 giugno 2023)in una specie di? Probabilmente sì. La sconfitta odierna neidi finale dell’ATP250 di ‘s-(Paesi Bassi) ha queste caratteristiche. Dopo le battute d’arresto sulla terra rossa di Roma e di Parigi, l’altoatesino ha dato conferma di vivere un momento complicato anche sull’erba neerlandese. La sua palla viaggia poco e, trattandosi di un giocatore con non troppe variazioni di gioco, la propria eccezionalità viene meno. Di conseguenza, è stato relativamente facile per il finlandeseprendersi il secondo successo in carriera contro l’italiano, bissando quanto fatto tre anni fa in Australia, nel Challenger di Bendigo. Sullo score di 6-3 6-4 il finnico (n.42 del mondo) ha regolato il nostro portacolori e ci sarà nuovamente ...

Dopo l'ottimo esordio sull'erba dell'Atp 250 di 's - Hertogenbosch,, attualmente numero 9 al mondo, è pronto per la sfida ai quarti di finale contro il finlandese Emil Ruusuvuori (n. 42 Atp). In palio un posto in semifinale . Segui la sfida in diretta.... WTA 250 in diretta su SuperTennis e SuperTenniX, che si disputa insieme all'omologo torneo maschile che vede tra i protagonisti. Dodici mesi fa, la ceca aveva conquistato qui il suo ...Alle spalle dei tre giganti, oggi il numero 4 della Race è Stefanos Tsitsipas, vicinissimo ai 3.000 punti (ne ha 2.950), seguito da Holger Rune e dal nostro. Nel 2021 l'altoatesino ...

