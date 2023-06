Jack Russell cadono nelle fogne | salvati dai pompieri

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 16 giugno 2023) Bracciano – Duedi piccola taglia sono caduti in un condotto di scarico delle acque piovane. E’ quanto successo intorno alle 11 circa, ora in cui Vigili del Fuoco di Bracciano sono stati allertati in via Fra Giovanni in Bracciano per salvataggio animali. Arrivati velocemente sul posto, hanno sollevato diversi tombini di ispezione guidati dai guaiti dei piccoli animali. Individuati, sono stati tratti in salvo e affidati alle cure del padrone. I cani erano sono stati trovati in buone condizioni di salute. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.