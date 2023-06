Iv | Bonetti | ' lasciare? Non ci penso | ma nomina Paita a fine Assemblea un grave errore'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 giugno 2023) Roma, 16 giu (Adnkronos) - Ladi Raffaellaa coordinatrice di Iv? “Io e Marattin abbiamo detto che ladi un coordinatore nazionale, chiunque fosse, fatta al termine dell'non era il massimo. Tutti i ruoli dovrebbero venir sottoposti al dibattito del Congresso, ovviamente laè valida ma io ne faccio un punto politico. La democrazia? In un partito è un punto forte, il metodo in politica è sostanza”. Lo ha detto la deputata di Iv Elenaa 'Un giorno da pecora', su Radio Uno Rai. "In quel momento era importante ascoltare un dibattito fatto da persone che non hanno sempre la possibilità di intervenire. Se laRenzi l'avesse annunciata all'inizio sarei intervenuta prima, ma ho pensato subito che era un...