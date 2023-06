Itri La discarica Calabretto verso la bonifica

(Di venerdì 16 giugno 2023)– Il Sindaco diGiovanni Agresti ha accolto con grande soddisfazione la notizia, pervenuta dalla Regione Lazio, del finanziamento deliberato per ladellain zona “”. Il problema si era palesato quando nel 2019 fu scoperta questaabusiva, potenzialmente molto pericolosa per la salute pubblica. Molte le proteste dei cittadini e L'articolo Temporeale Quotidiano.

ITRI – Il Sindaco di Itri Giovanni Agresti ha accolto con grande soddisfazione la notizia, arrivata dalla Regione Lazio, del finanziamento deliberato per la bonifica della discarica in zona ...Lo dichiara l’assessore all’Ambiente e allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo. «Una vicenda non semplice, che ho seguito personalmente" ...