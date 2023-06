Italia U21 | Balata | “Girone impegnativo | ma i nostri ragazzi non sono secondi a nessuno”

(Di venerdì 16 giugno 2023) Il presidente della Lega Serie B, Mauro, si è recato al centro sportivo di Tirrenia per fare visita alla Nazionalena U21 in vista dell’imminente inizio degli Europei di categoria. A partire da oggi sarà al fianco della squadra e lunedì volerà con i giocatori e lo staff in Romania, a Cluj, dove gli azzurrini saranno impegnati nelle tre gare delcon Francia, Svizzera e Norvegia.ha evidenziato il cammino degli azzurrini: “Abbiamo fatto un percorso notevole e questo gruppo ha dimostrato di avere tanto carattere, grandi qualità e valori morali. Sappiamo che ci aspettano delle difficoltà, ma siamo abituati ad affrontarle e superarle”. “Il nostro è un, la Francia è tra le favorite per la vittoria dell’Europeo e anche Svizzera e Norvegia ...

Nel Gruppo C ferma l'per l'impegno in UNL troviamo la Macedonia del Nord ospitare l'Ucraina ...45 Malta - Inghilterra 20:45 San Marino - Kazakistan 20:45 EUROPA EUROPEI- QUALIFICAZIONE ......e ambizioso ora come non mai per continuare a portare in alto i colori dei Campioni d'". Le ... Leggi anche Niente Europeiper Kvara: 'La stagione è stata lunga, sarò un normale tifoso' PROMO ...L'ha condiviso tutti i numeri dei convocati per l'Europeo di categoria che inizierà tra pochi giorni: la lista L'ha condiviso la lista dei numeri scelti dai giocatori che saranno a ...

Italia Under 21, Europei: l'esordio con la Francia, format e programma Tuttosport

Calendario, partite in programma, risultati, classifiche del campionato Europeo Under21 che si gioca in Georgia e Romania ...L'Europeo Under 21 è pronto a partire: manca sempre meno alla competizione continentale. Vediamo le sfide dell'Italia nel torneo ...