Italia-Svizzera | Europei Under 21 2023 | programma | orario | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 giugno 2023) Tre partite per giocarsi tutto. Gli21 dell’cominceranno giovedì 22 giugno con l’esordio contro la Francia per poi proseguire con le sfide a(domenica 25 giugno, ore 18) e Norvegia (mercoledì 28 giugno, ore 20.45). La gara contro gli elvetici potrebbe già essere decisiva e sarà trasmessa in diretta tv esu Rai Play (raiplay.it), come tutte le partite degli azzurri. Il canale, però, sarà diverso dal solito: Rai 2 anziché Rai 1. In attesa del debutto prosegue il cammino di avvicinamento da parte della squadra di Paolo Nicolato, che martedì ha diramato la lista definitiva dei “magnifici” 23 che andranno a caccia del titolo continentale e dei tre pass che il torneo mette in palio per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Inseriti nel girone D, gli azzurri resteranno a ...