Italia sotto assedio all’Eurogruppo Braccio di ferro sulla ratifica del Mes

(Di venerdì 16 giugno 2023) Nel salotto estivo di Bruno Vespa che l’ha intervistata nella sua masseria in Salento, tra fichi d’india e filari di vigneti, la premier Giorgia Meloni ha posto il suo veto sul Meccanismo europeo di stabilità. “Il Mes è uno stigma che rischia di tenere bloccate risorse in un momento in cui invece le stiamo cercando tutti. Poi non verrebbe usato da nessuno”. Un parere che non trova d’accordo il commissario europeo Paolo Gentiloni che, con altrettanta nettezza, replicò: “La mancatadel Mes non fa bene al Paese”. Giorgetti a Gentiloni: per adesso non se ne parla dire il Mes. Intanto sulle regole di bilancio il negoziato è in alto mare Ma Meloni ha tenuto comunque il punto nel confermare la sua contrarietà verso il Mes, usando parole che ricalcavano quelle dette a Vespa a dicembre: “Finché io conto qualcosa, posso firmarlo con il sangue ...