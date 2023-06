Italia-Israele in tv oggi | Europei basket femminile 2023 | orario 16 giugno | programma | streaming

(Di venerdì 16 giugno 2023) Serve una reazione d’orgoglio all’Ital. Agliin svolgimento a Tel Aviv () le Azzurre giocanovenerdì 16– alle 14:30 orana – contro le padrone di casa per cancellare la brutta battuta d’arresto di poche ore fa contro la Repubblica Ceca (58-61). LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 14.30 Le ragazze di Lino Lardo hanno tenuto la testa avanti per quasi tutta la durata del match contro le ceche, venendo superate in volata nonostante l’ottima prestazione di Jasmine Keys (10 punti). Cecilia Zandalasini e compagne devono cercare di chiudere almeno tra il secondo ed il terzo posto per centrare gli spareggi che ...

Spazio anche al basket con la seconda sfida dell'di Lino Lardo che, dopo la sconfitta all'esordio contro la Repubblica Ceca, se la vedrà contro. Grande spazio poi per l'atletica e alla ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv, sfida valida per la seconda giornata del Gruppo B degli Europei 2023 di basket femminile . Le Azzurre guidate da coach Lardo non hanno cominciato al meglio il proprio percorso, ...Nel Gruppo C ferma l'per l'impegno in UNL troviamo la Macedonia del Nord ospitare l'Ucraina ... La sfida tra Bielorussia eè un pò da dentro o fuori visto come è andata nelle prime due ...

Italia-Israele. Si rafforza la collaborazione tra Med-Or e Inss di Tel Aviv Formiche.net

Serve una reazione d’orgoglio all’Italbasket femminile. Agli Europei 2023 in svolgimento a Tel Aviv (Israele) le Azzurre giocano oggi venerdì 16 Giugno – alle 14:30 ora italiana – contro le padrone di ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Italia-Repubblica Ceca – Verso Parigi 2024 – Le azzurre – La prima giornata Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sec ...