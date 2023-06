Israele-Italia oggi in tv | programma | orario e diretta Europei 2023 basket femminile

(Di venerdì 16 giugno 2023) Il canale, l’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida per la seconda giornata del Gruppo B deglidi. Le Azzurre guidate da coach Lardo non hanno cominciato al meglio il proprio percorso, visto che nel debutto contro la Repubblica Ceca è arrivata una sconfitta deludente maturata in un quarto quarto sottotono da parte dell’, che aveva toccato anche i quattordici punti di vantaggio. Le avversarie odierne sono invece state travolte dal Belgio con uno schiacciante 108-59. Per entrambe le squadre, la vittoria è vitale per accedere almeno alle partite di qualificazione ai quarti di finale. La palla a due è fissata alle ore 14:30 di venerdì 16 giugno sul parquet della ...

Italia-Israele in tv oggi, Europei basket femminile 2023: orario, programma, streaming OA Sport

Serve una reazione d'orgoglio all'Italbasket femminile. Agli Europei 2023 in svolgimento a Tel Aviv (Israele) le Azzurre giocano oggi venerdì 16 Giugno – alle 14:30 ora italiana – contro le padrone di ...