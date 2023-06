Isola | Helena Prestes sotto accusa | prima Luxuria ' L' hai fatta fuori dal vaso' | poi la Blasi ' Dipendesse da me '

(Di venerdì 16 giugno 2023) Tira una brutta aria per. La provocatrice per eccellenza di questa edizione dell'dei Famosi ha fatto saltare i nervi a Vladimirdurante la semifinale di venerdì 16 ...

Prima di chiudere il televoto la Blasi come sempre parla del percorso dei nominati: ', sei arrivata sull'con gli occhi di un agnello e il cuore di un lupo. I tuoi compagni si sono subito ...... sarò contento quando vedrò lei non sono contento di sentire una stupidata' 23.15 La naufraga che deve abbandonare definitivamente l'dei Famosi è23.13 Televoto flash chiuso tra Nathaly ...Una volta finito questo momento la presentatrice de L'dei Famosi ha subito posto le sue attenzioni suPrestes , che in questi ultimi giorni ha litigato un po' con tutti i naufraghi. In ...

Isola, Helena Prestes contro Cristina Scuccia: "La suora è morta, neanche nel cuore lo sei più" Today.it

Helena Prestes e Cristina Scuccia sono ai ferri corti: le due naufraghe de "L'Isola dei famosi" ormai non si sopportano più e continuano a litigare sulle spiagge dell'Honduras. Eppure, all'inizio ...Vladimir Luxuria ha fatto una battuta sulla naufraga: scoppiato il caos in diretta E' appena finita l'avventura a L'Isola dei Famosi di Helena Prestes.