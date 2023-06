Isola dei Famosi | Nathaly Caldonazzo riabbraccia la figlia | ma la telecamera tace

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 16 giugno 2023)riceve una dolce sorpresa dallaa L’dei, ma il momento passa inosservato tra le interruzioni dei programmi e la mancanza di comunicazione Quando si tratta de L’dei, le sorprese sembrano non finire mai.ha sperimentato questa sensazione di prima mano, ma non per la sua permanenza sull’Ultima Spiaggia, bensì per un’altra ragione molto speciale. La sua adorataMia è sbarcata in Honduras per farle una bellissima sorpresa. Tuttavia, c’è un dettaglio: il momento è passato inosservato e tra i vari daytime del programma, nessuno ha dato alcun cenno all’evento. Ci potrebbe essere un motivo dietro questa mancanza di menzione. La morte di Silvio ...