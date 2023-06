Isola dei Famosi | Luca Vetrone accusa Helena Prestes | «Mi ha offeso pensantemente | con le telecamere certe cose non le dice»

(Di venerdì 16 giugno 2023) L'deista ormai per terminare: mancano solamente due puntate prima che il reality show ambientato in Honduras chiuda anche questa stagione. Questa sera, venerdì 16 giugno,...

Che Cristina Scuccia sia innamorata non è più un segreto. L'ex suora lo ha detto più volte all 'Famosi e, oggi, passati 60 giorni, inizia a sentire la mancanza. 'Più i giorni passano più le mancanze si amplificano. Mi manca tutto, anche quando siamo così mi guarda e ride senza motivo e ...... la Riserva Naturale Orientata 'di Lampedusa' per la gestione della domanda del flusso turistico con modalità di limitazione, controllo e salvaguardia della Spiaggia dell'Conigli, ed ...L'di Tavolara è meta di escursionisti che percorrono i suoi sentieri, unoquali conduce fino alla punta più alta di Tavolara dove si trova una statua raffigurante una Madonna. Molti sono, ...

L'avventura dei naufraghi all'Isola dei Famosi sta ormai quasi per terminare, e forse, proprio perché mancano ormai pochi giorni per riabbracciare i propri cari… Leggi ...L’Isola dei Famosi 2023 arriva all’appuntamento con la semifinale, in onda eccezionalmente di venerdì dopo lo stop per la morte di Silvio Berlusconi. Qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento c ...