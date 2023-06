Isola dei Famosi | Ilary Blasi omaggia Silvio Berlusconi | Voglio fare un ultimo applauso

(Di venerdì 16 giugno 2023) Entra nello studio Mediaset vestita completamente in nero, dalla camicetta ai lunghi pantaloni attillati,, pronta a introdurre la semifinale de L'dei, senza prima mancare dire con unsentitoil fondatore della prima rete privata italiana,...

... con applicazione del braccialetto elettronico, anche in virtùpregressi precedenti specifici. Proprio alcuni giorni fa la giovane, dopo essersi imbarcata su un traghetto diretto all'd'Elba,...Leggi Anchefamosi verso la finale, tra voltafaccia e strategie Tre di loro verranno eliminati a un passo dalla finale, rinunciando così al sogno della vittoria. Al televoto ci sono Helena Prestes e ......commenta il patron e direttore esecutivo del Festival Carlo Avarello insieme al team didegli ... Da una parte il vulcanico Clementino, showman, unomigliori rapper e freestyle italiani con ...

Slittata di qualche giorno a causa della scomparsa di Silvio Berlusconi, questa sera su Canale 5 è in onda la semifinale de L’Isola dei Famosi, dove conosceremo finalmente chi andrà a giocarsi la ...La semifinale dell’Isola dei Famosi andata in onda venerdì 16 giugno non poteva che iniziare così. La conduttrice Ilary Blasi ha ricordato il fondatore di Mediaset, nonché editore, Silvio Berlusconi ...