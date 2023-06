Isola dei Famosi | Helena ’silura’ Cristina Scuccia | «Di suora non hai più niente Diavolo» – Video

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 16 giugno 2023)Prestes non le manda a dire, nemmeno quando ha di fronte un’exche ormai considera morta. E’ scontro, infatti, tra la modella enegli ultimi giorni trascorsi sull’dei. La discussione si è accesa quando Gian Maria Sainato ha chiesto ase avesse intenzione di chiarire i suoi contrasti conuna volta finito il programma. A quel punto, la Prestes ha negato di volerlo fare precisando che “l’ha detto lei stessa: la pace si fa solo con chi è importante“. All’opposizione della– “Importante come valore di persona” –ha dunque sbottato: “Ah, io non ho valore di persona? Questa è falsità. (…) Tu dici ...