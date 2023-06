Isola dei Famosi 2023 | le anticipazioni cast e concorrenti della semifinale

Leggi su tpi

(Di venerdì 16 giugno 2023) Stasera, venerdì 16 giugno, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la nona puntata () dell’dei, la nuova edizione del reality condotto, per il terzo anno consecutivo, da Ilary Blasi. Inviato speciale in Honduras Alvin. In studio gli opinionisti Vladimir Luxuria e, per la prima volta, Enrico Papi. I 16 naufraghi sulle spiagge di Cayo Cochinos in avvio di reality saranno divisi in tre tribù: quella delle donne, quella degli uomini e quella delle coppie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nel corsopuntata di oggi si parlerà di Helena Prestes che continua a litigare con i naufraghi. Ancora una volta la naufraga è stata attaccata da Gian Maria Sainato. Tra loro sin dall’inizio non è mai corso buon ...