Isola dei Famosi 2023 | diretta semifinale – Helena perde il televoto contro Gian Maria

(Di venerdì 16 giugno 2023)deiL’deiarriva all’appuntamento con la, in onda eccezionalmente di venerdì dopo lo stop per la morte di Silvio Berlusconi. Qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso della serata.dei: laminuto per minuto della21.43: Breve anteprima. 21.48: “Prima di dare il via a questa puntata vorrei fare un ultimo applauso a Silvio Berlusconi”. Ilary Blasi apre così la, senza musiche né “sfilata” di rito. Poi saluta gli ...

...commenta il patron e direttore esecutivo del Festival Carlo Avarello insieme al team didegli ... Da una parte il vulcanico Clementino, showman, unomigliori rapper e freestyle italiani con ...Ilary Blasi si sta preparando a condurre le ultime due puntate dell'Famosi . Questa sera, venerdì 16 giugno, andrà in onda la semifinale del reality show , mentre, lunedì 19 giugno, la finalissima che decreterà il vincitore del programma ambientato in ...Ma possono aspirare a un ottimo risultato anche Federica, Mara Navarria e Alberta Santuccio. ... Domenica la chiusuracampionati europei con la prova di fioretto maschile (per l'Italia Daniele ...

Isola dei Famosi 2023, Cristina Scuccia parla della sua «persona» segreta: «Lo odiavo, poi mi sono innamorata. ilmessaggero.it

Come si vota (televoto) per i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023 Come lo scorso anno, si potrà votare per i vari naufraghi in nomination tramite sito, app e sms. Ma vediamo i modi nel dettaglio: ...ISOLA DEI FAMOSI 2023 ELIMINATI – Chi è stato eliminato al termine della puntata di oggi, venerdì 16 giugno, dell’Isola dei Famosi 2023 In nomination, quindi a rischio eliminazione, c’erano Helena e ...