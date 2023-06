Isola dei Famosi 2023 | chi sarà eliminato? I sondaggi

... 27.0%) si è confermato leader della fascia pomeridiana, mentre su Canale 5 si confermano Beautiful (2.703.000, 22,2%) e il daytime diFamosi 17 (1.342.000, 17.3%); in seconda serata Porta ......anche con il fondamentale fiutocani antidroga del Nucleo cinofili di Sarno. Questa volta nei guai ci è finito un 69enne di Casamicciola Terme, già noto alle forze dell'ordine. Tornava sull'...... Canale 5 " Terra Amara ha tenuto compagnia spettatori (%); Canale 5 " La Promessa ha appassionato spettatori (%); Canale 5 " Il daytime de L'Famosi è stato seguito da spettatori (%); ...

Helena Prestes finisce ancora una volta nel mirino dei due naufraghi de L'Isola dei Famosi. Manca pochissimo alla semifinale de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda stasera venerdì 16 giugno 2023 in ...Per la scomparsa di Silvio Berlusconi la programmazione dell’Isola è stata sospesa, ma la vita dei naufraghi ha continuato a scorrere ...