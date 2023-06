Isola dei Famosi 2023 | anticipazioni 16 giugno | i finalisti del reality

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 16 giugno 2023) Stasera su Canale 5 va in onda la semifinale de L'dei: si eleggono idella 17esima edizione Stasera 16, in prima serata, su Canale 5 prende il via la semifinale de L'dei. Ilva in onda oggi, eccezionalmente di venerdì per la rivoluzione dei palinsesti Mediaset dopo la morte di Silvio Berlusconi. Questa sera conosceremo idella 17esima edizione del programma. La conduttrice Ilary Blasi, ci aspetta insieme ai due opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, pronti a commentare le avventure dei concorrenti. La settimana è stata caratterizzata da uno scontro tra Helena Prestes e Cristina Scuccia. L'ex concorrente del talent show The Voice of Italy, ...