(Di venerdì 16 giugno 2023) Il gruppo J di qualificazioni ad Euro 2024 vede una grande bagarre per il secondo posto dietro al favoritissimo Portogallo di Martinez: quest’oggi l’affronterà in casa ladi Calzona per provarla a superare in classifica. Il KO all’esordio contro la Bosnia è stato di fatto il capolinea per Vidarsson, che è stato sostituito nell’aprile scorso dal norvegese Hareide. Un tecnico tra i più vincenti nel InfoBetting: Scommesse Sportive e

... mentre Albania, Georgia, Repubblica Ceca ese la vedranno, rispettivamente, contro Moldavia, Cipro, Far Oer e...00 Montenegro - Ungheria 18:00 Norvegia - Scozia 18:00 Albania - Moldavia 20:45 Belgio - Austria 20:45 Cipro - Georgia 20:45 Faerøerne - Repubblica Ceca 20:4520:45 Portogallo - ...La partitadi Sabato 17 giugno 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 3° giornata delle qualificazioni agli Europei 2024 ...

Islanda-Slovacchia (Campionato europeo, 17-06-2023 ore 20:45 ): formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting

Alle ore 20.45 scende in campo la Slovacchia di Stanislav Lobotka che affronterà in trasferta l'Islanda. Le due squadre sono inserite nel Gruppo J, la gara sarà valida per le qualificazioni ai prossim ...Oggi, sabato 17 giugno, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotat ...