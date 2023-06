Irene Arcos attrice Tutti Mentono | età | marito e figli | vita privata | dove vive oggi

(Di venerdì 16 giugno 2023)è l’diserie tv spagnola in prima visione su Rai 2, conosciuta in patria con il titolo Todos Mienten. Chi è la protagonista ? Scopriamo qualcosa di più su di lei con la biografia e laetà e biografia Data di nascita:, età 43 anni, è nata a Madrid il 25 luglio 1981. Ha origini galiziane da parte dei genitori.è nata e cresciuta a La Coruna e si è laureata in Comunicazione Audiovisiva all’Università Complutense di Madrid. Ha studiato arte drammatica presso il Centro studi ...

Nel cast, Lucas Nabor, Natalia Verbeke, Leonardo Sbaraglia.La miniserie thriller spagnola che vede l'attrice nel ruolo di protagonista, racconta la storia di uno scandalo che si trasforma nel mistero sempre più grande di un'intera comunità che ha qualcosa da ...Tutti Mentono (Todos Mienten): Interpreti e personaggi: Macarena Natalia Verbeke : Ava Eva Santolaria : Yolanda Miren Ibarguren : Maite Leonardo Sbaraglia : Néstor Juan Diego Botto : ...

Tutti mentono, trama e cast della serie TV con Irene Arcos di Élite Sky Tg24

Tutti Mentono, la prima puntata in onda venerdì 16 giugno su Rai 2: trama e anticipazioni dei primi due episodi della serie tv spagnola.Tutti Mentono va in onda in prima serata su Rai 2 dal 16 giugno 2023. Esportato dalla Spagna, il thriller creato da Paux Freixas e prodotto da Movistar ci fa immergere in una realtà tutta spagnola. L’ ...